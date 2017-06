Te droog: geen water uit sloten en beken gebruiken om akkers en weilanden te beregenen

DEN BOSCH - Het waterschap Aa en Maas heeft bepaald dat water uit sloten en beken voorlopig niet gebruikt mag worden voor beregening van akkers en weilanden. Het verbod geldt vanaf dinsdag voor het district Beneden Aa, de regio Bernheze, Meierijstad, Uden, Boekel en Laarbeek.

Begin deze maand werd al een verbod ingesteld voor delen (pdf 700kb) van de districten Boven Aa en Raam.

In een verklaring zegt Aa en Maas dat de maatregel nodig is omdat er weinig regen in het stroomgebied van de Maas van Frankrijk tot bij ons valt. Daarbij komen de hoge temperaturen en de weersverwachting voor de komende dagen.

Sterfte planten en dieren

Het water in sloten en beken staat laag. Dit kan leiden tot sterfte van planten en dieren.