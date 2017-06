Masturberende man achtervolgt vrouw in trein naar Breda

BREDA - Een 32-jarige man uit Den Haag is donderdagmiddag op het station in Breda opgepakt, omdat hij in de trein aan het masturberen was. Een vrouw die bij de man in de coupé zat, zag het tegen haar wil in gebeuren.

De man sloeg de hand aan zichzelf in de trein van Rotterdam naar Breda. Toen de vrouw merkte waar de schennispleger mee bezig was, stond ze op en liep naar een ander treinstel.



Achtervolging

De man achtervolgde de vrouw. Een andere man schoot de vrouw te hulp en joeg de verdachte weg. Op het station in Breda waarschuwde het slachtoffer een NS-medewerker. Die heeft vervolgens de politie opgetrommeld. De man is meegenomen naar het bureau.



De politie is nog op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gemerkt van het zedenmisdrijf. Vooral de getuigenis van de man die het slachtoffer hielp, is belangrijk om de verdachte aan te kunnen pakken.