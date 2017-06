Broodpater Gerrit Poels krijgt de hoogste eer van de gemeente Tilburg

TILBURG - Pater Poels (88) kreeg vrijdagmiddag in de gemeente Tilburg de gouden legpenning. De broodpater kreeg de hoogste gemeentelijke onderscheiding voor het jarenlang vrijwillig uitdelen van brood aan arme Tilburgers. Poels kreeg de onderscheiding tijdens zijn 50-jarig jubileum als weldoener van burgemeester Peter Noordanus.

Het is niet de eerste onderscheiding die de pater ontving. Hij heeft al een Gouden Speld, een tegel op de Walk of Fame en hij is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2001 werd de pater door de KRO uitgeroepen tot Nederlandse held.



De Gouden Legpenning bestaat sinds 1934 en is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Tilburg. Deze wordt uitgereikt aan instellingen of personen die zich in zeer hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. Op de voorkant van de penning staat het gemeentewapen op een balk van eikenbladeren.Gerrit Poels is eigenlijk geen ‘echte’ pater meer. Hij trad in 1969 uit als priester, maar wordt nog steeds wel zo genoemd. Hij is onder meer oprichter van ‘Huize Poels’, kringloopbedrijf La Poubelle, Blut, sociaal eethuis ‘de Pollepel’ en het burgerinitiatief Broodnodig van Stichting Poels. ‘De Broodpater’ brengt – ondanks zijn hoge leeftijd – elke nacht op de fiets brood naar mensen die dat nodig hebben. Poels helpt ook mensen bij hem thuis.