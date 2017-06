Ongeluk waarbij fietsende moeder om het leven kwam leidt tot maatregelen Academiesingel Breda

BREDA - Gemeente Breda gaat scheidingsbalkjes in de binnenbocht van het fietspad op de Academiesingel aanbrengen. Op deze manier merken automobilisten dat ze over de streep van het fietspad gaan. Dat meldt de gemeente in een bericht aan de bewoners. De gemeente komt met deze tijdelijke maatregel doordat er op 29 mei een 37-jarige vrouw om te het leven kwam.

Het plaatsen van de blokjes is een van de drie tijdelijke maatregelen. Op de Academiesingel worden ook nog aan beide kanten van de weg smileyborden geplaatst die automobilisten waarschuwen als ze te hard rijden. De betonblokken in de middenberm bij huisnummer 47 worden opgeschoven naar het midden van de weg om de doorrijbreedte te verbreden.



Politierapport

De maatregelen volgen naar aanleiding van het gesprek dat wethouder Boaz Adank en burgemeester Paul Depla hadden met de bewoners van de Academiesingel. De scheidingsbalkjes komen ter hoogte van huisnummer 47/45 op het fietspad.



Het nut van de blokjes en de uitkomst van het politieonderzoek bepalen de definitieve maatregelen. Het politierapport kan nog wel twee maanden op zich laten wachten.



Het ongeluk

Op 29 mei fietste een 37-jarige moeder samen met haar 4-jarig dochtertje op de Academiesingel toen ze werd geschept door een vrachtwagen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw was al overleden. Het dochtertje zat in een fietsenaanhanger. De aanhanger was total loss, maar het meisje kwam met de schrik vrij.