'Vanavond gaat m'n trouwjurk uit en trek ik m'n gabberkleren aan', hardcorebruiloft Cheyenne en Kay

HELMOND - Zij was in het traditioneel wit en hij droeg zijn favoriete Australian. "Maar vanavond gaat mijn jurk uit en trek ik ook mijn gabberkleren aan", liet een stralende bruid weten. Familie en gabbervrienden waren erbij toen Cheyenne Santegoeds en Kay Welten elkaar vrijdag in het Kasteel in Helmond het 'jawoord' gaven.

Voor het stel is het vanzelfsprekend om alles zoveel mogelijk in gabberstijl te doen. "Zo zijn wij, wij zijn gabbers."



DJ Darkraver

En dus klinkt er geen bruiloftsmars uit de speakers van de geparkeerde trouwauto, maar het populaire nummer 'Kind van de Duivel' van rapper Jebroer. En zal er op het feest geen polonaise zijn maar wordt er oldschool gehakt op de hardcore van DJ Darkraver.



Of er ook friet geserveerd wordt op het bruiloftsmaal is niet bekend. Maar de kans is groot, want het was de eerste uitnodiging van Cheyenne toen ze elkaar net op Hyves hadden leren kennen. "Kom je vanavond frietjes eten bij ons?", vroeg ze aan Kay. En dat hebben ze daarna nog heel vaak gedaan samen.