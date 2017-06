Geen regenboogvlag in de toren van de Sint-Jan in Den Bosch op Roze Zaterdag

DEN BOSCH - Op Roze Zaterdag zal er geen regenboogvlag worden gehesen op de toren van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Volgens de gemeente is dit niet mogelijk.

Het homo-evenement op 24 juni zou worden opgesierd door een viering in de kathedraal. De bisschop blies die viering echter af na protest binnen het bisdom.



De organisatie van Roze Zaterdag verzocht de gemeente maanden geleden al om de regenboogvlag (het symbool van de homo-gemeenschap) te hijsen op de toren. De toren is, anders dan het kerkgebouw, in beheer van de gemeente.



Vlaggenbesluit

De gemeente meldt vrijdag dat een vlaggenbesluit de regenboogvlag in de weg zit. "Enkel de Nederlandse vlag kan worden gehesen", aldus een woordvoerder. Tijdens verschillende evenementen wapperen er echter wel andere vlaggen dan de Nederlandse.



Het lijkt bisschop De Korte niet verstandig om de gemoederen verder aan te wakkeren door de vlag te hijsen, zo liet hij weten aan de organisatie van Roze Zaterdag.



Vanaf dit weekend hangen er wel grote regenboogbanieren aan het stadhuis van Den Bosch.