Criminaliteit op het platteland bron van zorg voor CDA in Brabant

EINDHOVEN - Brabantse burgemeesters die geen idee hebben welke criminaliteit zich op hun platteland afspeelt. Gemeenten die veel te weinig gebruik maken van de wet BIBOB waarmee ze de achtergronden van aanvragers van vergunningen kunnen laten natrekken. Burgemeesters die zich zorgen maken over de herinrichting van het platteland omdat ze bang zijn dat criminelen hun tot xtc-labs omgebouwde schuren met hand en tand zullen verdedigen.

Het zijn verhalen die de afgelopen weken in de media verschenen. Het CDA in Provinciale Staten, een oppositiepartij die van oudsher nauw verweven is met dat platteland, maakt zich grote zorgen. De partij is geschrokken van wat er zich schijnbaar allemaal afspeelt op boerenerven en heeft er vragen over gesteld over aan Gedeputeerde Staten.



Zwarte en witte lijsten

Uit een eerder rapport bleek dat de provincie de wet BIBOB goed hanteert, maar dat het vooral de gemeenten zijn waar het beter kan. Het CDA denkt dat er voor de provincie een taak is weggelegd om die gemeenten achter hun broek te zitten.



Die BIBOB-procedures zijn tijdrovend. Het CDA stelt voor een lijst van witte en een lijst van zwarte bedrijven te maken. Op de witte lijst komen bedrijven die nooit problemen hebben veroorzaakt zodat de screening wat soepeler kan. Dan kan er meer tijd besteed worden aan bedrijven op de zwarte lijst.



Colombia van Europa

In Den Haag stond het CDA de afgelopen vier jaar buitenspel. Nu lijkt het er op dat de partij weer deel gaat nemen aan de regering. Tijdens het Debat van het Zuiden in de aanloop naar de landelijke verkiezingen zeiden alle partijleiders extra geld toe voor de bestrijding van criminaliteit in Brabant.



Daarbij werd gediscussieerd over de legalisering van wietteelt. Het CDA is daar uitgesproken tegenstander van omdat de meeste drugs die in Brabant gekweekt en geproduceerd worden naar het buitenland gaan. Dat ontlokte CDA-voorman Buma indertijd de opmerking dat Nederland het Colombia van Europa is. Zijn partijgenoten in Brabant schrijven in hun brief aan Gedeputeerde Staten onder meer: “Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat Den Haag de belangen van de regio’s, zoals Brabant, niet langer negeert?"



