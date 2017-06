Opa met kinder- en dierenporno moet zich psychiatrisch laten behandelen

VINKEL - Een 67-jarige man uit Vinkel moet zich verplicht laten behandelen bij de Forensisch Psychiatrische Polikliniek omdat hij kinder- en dierenporno op zijn laptop had staan. Ook gaat de man 21 weken, waarvan 20 voorwaardelijk, de cel in. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag bepaald.

De man had in totaal 136 foto’s en 3 video’s met kinderporno op zijn computer staan. Ook werd er ‘een grote hoeveelheid’ dierenporno gevonden. Hij verklaarde dat de porno per ongeluk op zijn computer terecht was gekomen, maar dit geloofde de rechtbank niet.

Bewust op zoek

De opa zocht er bewust naar op websites, bleek uit zijn zoekgeschiedenis. Ook lagen er briefjes in zijn caravan met de zoektermen als ‘my young sister nude’, ‘teenporn’ en ‘zoosex’.

De Vinkelaar, opa van drie kleinkinderen, kreeg naast de gevangenisstraf en verplichte behandeling ook een werkstraf van 120 uur opgelegd. Ook moet hij meewerken als de politie onaangekondigd zijn computers komt controleren.