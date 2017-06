Eerste 3D-geprinte fietsbrug komt in Gemert

GEMERT - Gemert krijgt als eerste plek ter wereld een 3D-geprinte betonnen brug. De Technische Universiteit Eindhoven begon vrijdag samen met BAM Infra aan de bouw ervan. De brug, alleen voor voetgangers en fietsers, komt tussen de N605 (Volkel-Gemert) en de N272 (Beek en Donk-Boxmeer).

De bouw van de fietsbrug begon vrijdag met het printen van voorgespannen en gewapend beton. De brug wordt acht meter lang en wordt gebouwd op de printer van de vakgroep van hoogleraar Theo Salet. Christophe van der Maat, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant zette de printer aan. In september zou het klaar moeten zijn.



Om de brug op zijn plek te krijgen legt BAM-Infra een rotonde aan naast de plek waar de brug moet komen. Tijdens de herfstvakantie wordt de brug dan op zijn plek geschoven. Zo is de overlast voor de omgeving beperkt tot het minimum.



Minder afval

De manier waarop de fietsbrug wordt gemaakt is belangrijk voor de toekomst en het milieu. Met 3D-printen is niet alleen minder materiaal nodig om een brug te maken, er wordt ook minder materiaal weggegooid. Door het gebruik van robots is het vaak goedkoper dan de traditionele manier van bouwen.