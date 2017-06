'Bestel niks als je niet thuis bent', gefrustreerde PostNL-bezorger laat briefje achter

DEN BOSCH - Een bezorger van PostNL werd het vrijdag waarschijnlijk allemaal even te veel toen hij voor een dichte deur in Den Bosch stond met een pakketje. De ontvanger was niet thuis. Daarom schreef hij zijn ongenoegen op een briefje. 'Bestel niks als je niet thuis bent.' De bezorger heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.

Tim Bakker uit Den Bosch zegt tegen Omroep Brabant dat hij de excuses heeft aanvaard. "Hij had zijn dag niet. Kan iedereen gebeuren", liet hij weten.



Storm op Facebook

Maar toen was de storm op Facebook al losgebarsten. Tim had het briefje namelijk gepost op de tijdlijn van Post NL. Daar ging het bericht viral, want zo'n beetje iedereen heeft wel een mening over de postservice. Of de bezorger zijn excuses heeft aangeboden omdat het een eigen leven op Facebook ging leiden, is niet duidelijk.