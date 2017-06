Festivalterrein stroomt vol in Hilvarenbeek: Radiohead en Arcade Fire blikvangers Best Kept Secret

HILVARENBEEK - Het festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek is vrijdagmiddag begonnen. Het terrein stroomt snel vol met festivalgangers, die vrijdag kunnen genieten van onder meer Run the Jewels, Agnes Obel en The Parrots. Op zaterdag treedt Arcade Fire op. Zondag sluit Radiohead het festival af.

Op het hoofdpodium is de Zweedse singer-songwriter Agnes Nobek een van de eerste artiesten die optreedt.Een aantal bezoekers probeert ondertussen alvast in de stemming te komen in de karaokebar. De ene na de andere klassieker komt voorbij en wordt meegezongen. Als ze maar niet in 'ademnood' komen.De organisatie van Best Kept Secret is vooral erg blij met Radiohead. De band uit Oxfordshire was ook gevraagd voor Pinkpop, maar bedankte hiervoor en koos voor Hilvarenbeek. Waarom is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft het te maken met het optreden van een van de bandleden op het festival drie jaar geleden. Hij vond het toen erg bijzonder. Zo bijzonder dat de band nu heeft gevraagd om een extra lang concert te mogen geven.Maar buiten de muzikale hoogstandjes, staat Best Kept Secret ook bekend om het goede en lekkere eten. Drie dagen friet met mayonaise kan, maar er zijn ook genoeg andere gezondere keuzes zoals de vegaburger.En dat allemaal in de buitenlucht onder de warme zon. Vijf jaar lang werd het festival geteisterd met slecht weer. Voor het eerst sinds het begin van het festival hebben de bezoekers geluk. Het lijkt erop dat het heel het weekend droog blijft. De vrijdag is nog een beetje fris, maar zaterdag en zondag beloven warme en zonnige dagen te worden.