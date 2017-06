Mes op de keel en met hamer geslagen bij woningoverval: neef aangehouden als verdachte

GEMERT - De bewoner van een huis aan De Ark in Gemert werd in oktober 2015 thuis overvallen. De politie heeft twintig maanden later twee verdachten uit Helmond en Gemert opgepakt. Een van hen is de 51-jarige neef van het slachtoffer.

In mei werd al een 34-jarige man uit Helmond gearresteerd. Nu blijkt dat de politie ook nog zijn 56-jarige vader heeft opgepakt. De arrestaties vonden plaats nadat de recherche nieuwe informatie over de zaak naar buiten had gebracht.



De overval

Het slachtoffer kreeg bij de overval een mes op zijn keel en werd met een hamer tegen zijn hoofd geslagen. De overvallers gingen er uiteindelijk vandoor met een portemonnee.