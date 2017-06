LottoNL-Jumbo en Groenewegen zitten op rozen: 'Misschien kunnen we alle etappes winnen'

BUCHTEN - Weer ging de etappewinst naar LottoNL-Jumbo en voor de tweede keer op rij kwam Dylan Groenewegen als eerste over de streep in de Ster ZLM Toer. De sprinter versloeg vrijdag in de derde etappe van de Ster ZLM Toer concurrenten André Greipel en Moreno Hofland.

“Het was een goede dag. De derde overwinning voor de ploeg en het geel behouden. De ploeg rijdt super”, aldus Groenewegen na afloop.

Valpartij

Een paar kilometer voor de finish in Buchten, waar de derde etappe ook van start ging, was nog een valpartij. “Daar zaten we tussenin, maar gelukkig kwamen we er goed doorheen. Roglic viel wel, maar dat was niet al te ernstig.”

Vrij eenvoudig sprintte Groenewegen naar de overwinning in het Limburgse kerkdorp. “Ik werd goed afgezet door de ploeg, complimenten daarvoor. Het was aan mij om het af te maken. Dit is een mooie overwinning.”



Zaterdag zijn de winstkansen voor Groenewegen minder groot. De vierde etappe, die over 186 kilometer loopt van het Belgische Hotel Verviers naar La Gileppe, is meer het domein van de klimmers. “Dan is het de beurt aan Roglic en Timo Roosen. Deze etappe kon ik mijn ding doen, misschien ook nog in de laatste etappe. Misschien kunnen we alle etappes wel winnen.”