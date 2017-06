Dominee zegt ja: 'Teleurstellend besluit bisdom over Roze Zaterdag'

DEN BOSCH - Ze respecteert de keuze van bisschop De Korte, maar zelf zou ze het anders hebben gedaan. Dominee Erica Scheenstra van de protestante Grote Kerk heeft haar kerk beschikbaar gesteld voor een viering op Roze Zaterdag.

"Het is teleurstellend", reageert dominee Scheenstra vrijdag tegenover Omroep Brabant op het besluit van bisschop Gerard de Korte. Hij blies een oecumenische gebedsdienst in de Sint-Janskathedraal af na kritiek vanuit het bisdom.



LEES OOK: 'Bisschop zet gelovigen in de kou'



"Wij zagen de aanvankelijke toestemming voor de dienst als een enorme handreiking, daarom was dit laatste besluit erg teleurstellend." De vraag of de dominee het besluit van haar katholieke concullega begrijpt, noemt ze een gewetenskwestie. "Ik zou een ander besluit nemen. Maar ik ben protestant en geen bisschop, dus ik respecteer zijn keuze."



De viering in de protestante kerk wordt een vrolijke, belooft de dominee. Het thema van de viering is: 'Ik zal er zijn voor jou'