In ieder kind van de duivel zit ook een engeltje: Dr Phunk zoekt het randje opnieuw op met Jebroer

OUD GASTEL - Dat 'Kind van de Duivel' zo'n grote hit zou worden, kon Jordy Buijs, alias Dr Phunk, in zijn wildste dromen niet voorspellen. En dat smaakte naar meer. Daarom is de dj uit Oud Gastel opnieuw de studio ingedoken met rapper Jebroer en dj Paul Elstak. Met als resultaat de opvolger en in potentie nog zo'n grote hit: 'Engeltje'.

De plaat is vrijdag online gezet en leverde op YouTube al ruim 325.000 views op. "Het is bizar", zegt Dr Phunk tegen Omroep Brabant. In het nummer staat deze keer niet de duivel centraal maar een engeltje. Als buitenstaander denk je dan gelijk dat het nummer een antwoord is op de ontstane ophef uit religieuze hoek op Kind van de Duivel, maar niets is minder waar.



"Ik kan me voorstellen dat het zo wordt gezien, maar we hadden Engeltje al een maand af. Dus ver voor de commotie die vorige week op zijn hoogtepunt was", zegt de dj. Hij geeft echter wel gelijk toe dat het 'met voorbedachten rade' was om met een nummer het randje op te zoeken. "Dus dat probeerden we nu weer te doen.""Ik denk dat we nu een soort gimmick te pakken hebben die goed aanslaat. Mensen willen bij Engeltje toch ook weten of het weer zo heftig is als Kind van de Duivel." Buijs zegt er wel bij dat het niet per se de bedoeling is om tegen schenen te schoppen.Hij is dan ook enorm tevreden over de samenwerking met Jebroer en Paul Elstak. "Ik zie ons in de toekomst nog wel meer nummers maken."