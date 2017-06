Nagellak-Tijn komt zelf naar Oss voor nagellakactie

OSS - Tijn Kolsteren komt zaterdag naar Oss om een actie voor zijn stichting zelf te aanschouwen. In het centrum van Oss wordt geld opgehaald met een grote nagellakactie.

Van de Walstraat tot aan de Heuvel staan lange tafels waar Ossenaren elkaars nagels kunnen lakken. Een lakbeurt kost vijf euro. Het geld gaat in zijn geheel naar Tijns Stichting Semmy.



Het evenement duurt van twaalf tot vier uur ’s middags. De organisatie weet sinds vrijdag dat Tijn zelf ook op komt draven. Omdat er veel ruimte nodig is voor de lange tafels, wordt de markt zaterdag verplaatst van de Heuvelstraat naar de Heuvel.



Stichting Semmy zamelt geld in om een speciale robot naar Nederland halen. Met de robot kunnen artsen patiëntjes met hersenstamkanker een CED-behandeling geven. Tijdens zo'n behandeling worden medicijnen door een soort smal rietje in de tumor gebracht. Op deze manier kan de tumor beter behandeld worden. Nu is hersenstamkanker nog ongeneeslijk.