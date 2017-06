Vijf schuren afgebrand in Breda, ‘Ik schrok me wild’

BREDA - In de Ooievaarstraat in Breda zijn vrijdag aan het begin van de avond vijf, deels houten, schuren afgebrand. De brand begon onder een afdak naast een van de schuren en sloeg over naar de schuurtjes van de buren. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.

“Mijn buurvrouw klopte in paniek tegen het raam en riep dat mijn schuur in brand stond. Ik schrok me wild”, zegt een bewoner van de Ooievaarstraat. “De brand is bij mij begonnen. Ik heb geen idee wat de oorzaak is. Ik heb vrijdagochtend wel wat dor gras opgestookt in een vuurkorf, maar dat was al lang en breed uit en weg.”



De brandweer had het vuur snel onder controle. Voordat de brandweer kwam waren enkele buren al begonnen met het nathouden van hun schuur.