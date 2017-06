Black Swords blazen concurrentie van het podium bij Holland's Got Talent

HOOGELOON - Het was vrijdagavond niet alleen ‘Bladel, Hoogeloon en Hapert de gekste’ op het podium van het RTL-programma Holland’s Got Talent, maar ook dé coolste. De Black Swords bliezen met hun versie van het nummer Thunderstruck van AC/DC de concurrentie van het podium.

De band speelde alsof hun leven er vanaf hing, of beter gezegd een plaats in de finale. Die wisten de jonge rockers dan ook met glans te bereiken.



Dat deden de vier stoere rockers voor het eerst met een kersverse zangeres in hun midden, Evy. En die zong de sterren van de hemel.

De bandleden van ongeveer dertien jaar oud uit Bladel, Hoogeloon en Hapert maakten indruk op de jury met hun versie van Nirvana's klassieker Smells Like Teen Spirit.