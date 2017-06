Politie stond al eerder aan de deur bij verdachte in zaak Savannah

DEN BOSCH - De jongen uit den Bosch die ervan verdacht wordt Savannah om het leven te hebben gebracht was al eerder door de politie verhoord in deze zaak. Dat meldt het Brabants Dagblad. Op 3 juni kreeg de Bosschenaar bezoek van de politie omdat het meisje was vermist,

De krant sprak met scholieren van het Van Maerlantcollege over het chatgedrag van de verdachte. Uit gesprekken bleek dat de twee elkaar hebben leren kennen via de videochatsite Omegle.



Roblox

Blijkbaar was de Bossche jongen erg actief op social media en chatsites. De laatste maanden was hij vooral erg druk met het onlinespel Roblox, waarin hij bevriend is met ene 'Dekkertje'. Dekker is de achternaam van Savannah.