CDA: te weinig bluswater in kern Nuland is probleem

NULAND - Het CDA in de gemeente Den Bosch maakt zich zorgen over de aanvoer van bluswater in het dorp Nuland. Bij de brand in pizzeria Castello was er niet genoeg bluswater in het centrum van Nuland. Het treinverkeer moest stilgelegd worden om bluswater uit de polder te halen.

Bij de brand werden naast de pizzeria ook een aantal andere panden verwoest. Ingrid van Zwambagt: "Het CDA is van mening dat ten alle tijde de veiligheid van onze burgers, door hulpdiensten gegarandeerd moet zijn. In Nuland heeft die veiligheid zwaar onder druk gestaan."





LEES OOK: Pizzeria Castello door brand verwoest in Nuland, één gewonde



Het CDA vindt dat de gemeente Den Bosch op korte termijn moet onderzoeken of er in de hele gemeente wel voldoende bluswater is. zodat het probleem zich niet meer voldoet.