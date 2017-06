Man bedreigt kinderen en steekt fietsband lek

BREDA - Een 60-jarige man heeft vrijdag vier kinderen de stuipen op het lijf gejaagd na een ruzie over een veldje in een park aan de Ruiterboslaan in Breda. De man pakte een mes en stak daarmee een fietsband lek. De man is opgepakt.

Tegenover gewaarschuwde agenten verklaarden de kinderen - drie twaalfjarigen en een dertienjarige - dat ze van de man niet op het veldje mochten chillen omdat het een hondenuitlaatveldje zou zijn. Volgens de man maken jongeren regelmatig een rommeltje van het veldje.



'Hier nooit meer komen'

De kinderen vertelden de man dat het park van iedereen is, maar de man joeg hen weg. Toen ze er niet snel genoeg vandoor gingen, pakte hij het mes. Hij hield het mes volgens de kinderen dreigend omhoog en stak daarna een fietsband lek 'zodat ze daar nooit meer konden komen'.



De agenten gingen daarop op zoek naar de man. Ze vonden hem in het park. De man gaf toe dat hij ruzie had gehad met de kinderen en dat ze 'op zijn veldje zaten'. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau.