Bejaarde man bedreigd met vuurwapen tijdens overval

VIANEN - Bij de overval die vrijdagavond werd gepleegd in Vianen bij Cuijk is de 72-jarige bewoner van het huis aan de Lage Heiweg bedreigd met een vuurwapen. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

De man deed de deur open toen er rond kwart over negen op zijn raam werd geklopt. Voor hem stond een man met donkere kleren en een muts over het hoofd. Die richtte een vuurwapen op hem en eiste geld.



Toen hij de portemonnee van de man had, ging hij er vandoor. In de portemonee zat een klein geldbedrag.



De overvaller wordt dertig jaar oud geschat. Hij is 1,80 meter lang. Diverse politie-eenheden zochten de omgeving af, onder meer met een speurhond. De overvaller werd echter niet meer gevonden.