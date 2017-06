Brabant heeft straks 60 duizend dementerenden, hoe gaan we dat doen?

TILBURG - Dementie wordt volksziekte nummer 1, vooral in Brabant. We kunnen er maar beter goed op voorbereid zijn. In 2030 heeft 1 op de 43 Brabanders dementie. Dat zijn er zo'n zestigduizend. De provincie stuurt een campagnebus de provincie rond om de Brabander hierop voor te bereiden.

Gedeputeerde Swinkels gaf zaterdagmorgen in Tilburg het startsein voor de campagne. Brabant moet dementievriendelijk worden. Dat begint met een busje dat markten en winkelcenta langsgaat om ons te laten zien wat dementie eigenlijk is.



Brabanders kunnen ook een online training volgen zodat ze kunnen leren hoe je om moet gaan met dementie. Bedoeling is dat mensen met dementie zo lang mogelijk deel blijven uit maken van de samenleving.





Op de Facebookpagina Samendementievriendelijk hebben een aantal bekende Brabanders een herinnering aan dementie gedeeld. Dat deden bijvoorbeeld Christel de Laat, Rob van Gijzel en Karin Bruers.