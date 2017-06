Grote kopgroep in koninginnenrit met lastige beklimmingen Ster ZLM Toer [LIVEBLOG]

VERVIERS - Worden de verschillen in het klassement van de Ster ZLM Toer zaterdag kleiner? De koninginnenrit, 186,7 kilometer lang, staat op het programma. De start is in Verviers, er wordt gefinisht op de stuwdam van La Gileppe. Onderweg staan lastige beklimmingen als La Redoute en Le Rossier op het programma. De verrichtingen zijn te volgen in ons liveblog.