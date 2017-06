Vrouw valt agenten aan met keukenmessen

SPRANG-CAPELLE - Agenten zijn vrijdagavond aangevallen met messen. Dit gebeurde in een huis aan de Van Ravenschotstraat in Sprang-Capelle. Agenten waren naar dat huis gegaan omdat een man en vrouw daar ruzie hadden. De vrouw had haar ex-partner tijdens die ruzie uit zijn huis gezet.

Toen de agenten het huis binnengingen, had de vrouw een mes en een schaar op zak. Die werden door de agenten afgepakt.



Pepperspray

Toen de vrouw daarna te horen kreeg dat ze het huis moest verlaten, pakte ze twee keukenmessen uit een la. Daarmee bedreigde ze de agenten. Daarop spoot een politieman pepperspray in haar gezicht. De andere agent zette haar met de messen in haar hand met een keukenstoel klem tegen het fornuis.



Daarna werd ze aangehouden.