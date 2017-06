Roze zaterdag: 'Stadsbestuur Den Bosch teleurgesteld in besluit bisdom'

DEN BOSCH - De gemeente 's-Hertogenbosch is teleurgesteld in het besluit van het bisdom om de zegening van homo's, lesbiennes en transgenders in de Sint-Jan - als onderdeel van een speciale viering in het kader van Roze Zaterdag op 24 juni - niet te laten doorgaan. Dat zei wethouder Eric Logister zaterdagmiddag tijdens de onthulling van de regenboogbanieren bij het stadhuis, waarbij alle vrijwilligers van Roze Zaterdag aanwezig waren.

"Hij heeft aangegeven dat het stadsbestuur teleurgesteld is en dat hij ook persoonlijk teleurgesteld is in de beslssing", vertelt Jan de Wit van de gemeente. "Maar ook heel nadrukkelijk dat hij het besluit respecteert - dat geldt ook namens het stadsbestuur - en dat wij vanuit onze eigen verantwoordelijkheid als gemeente heel nadrukkelijk tegen de LHTB-groep willen zeggen dat 's-Hertogenbosch het belangrijk vindt om er voor deze groep te zijn."



'Geen wanklank'

De boodschap is volgens De Wit goed ontvangen. "Hierna heeft Ivo van Harmelen nog gesproken. Hij heeft de wethouder bedankt voor het feit dat de gemeente 's-Hertogenbosch het ontvangst, de regenboogvlag op het stadhuis en de Roze Week mede mogelijk heeft gemaakt. Er heeft op dit gebied geen wanklank geklonken."



Er wordt 24 juni overigens wel een Roze Zaterdagviering georganiseerd, maar die wordt gehouden in de protestantse Grote Kerk. Dominee Erica Scheenstra noemt het besluit van bisschop Gerard de Korte om de oecumenische gebedsdienst na kritiek vanuit het bisdom niet in de Sint-Jan te laten plaatsvinden 'heel teleurstellend'.



'Ander besluit'

"Ik zou een ander besluit nemen, maar ik ben protestant en geen bisschop dus ik respecteer zijn keuze", benadrukt Scheenstra. De viering in de protestantse kerk wordt een vrolijke, belooft ze.