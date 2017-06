Bureau Brabant: nieuwe ontwikkelingen in zaak Lou Herst

TILBURG - Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de zaak Lou Herst, de man die zwaargewond werd gevonden buiten het biljartcentrum De Romein in Tilburgen de volgende dag overleed. Daarom besteden Bureau Brabant en Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan deze zaak.

De 44-jarige Lou Herst was een vaste stamgast van biljartcentrum De Romein aan de Professor Romeinstraat in Tilburg. Tot het 13 januari mis ging na zijn vaste vrijdagavond in het centrum. Buiten werd hij zo zwaar mishandeld dat hij een dag later overleed aan zijn verwondingen.



Wat de nieuwe inzichten zijn in de zaak wil de politie nog niet zeggen. Bureau Brabant wordt maandagavond uitgezonden bij Omroep Brabant en Opsporing Verzocht dinsdagavond op NPO 1.