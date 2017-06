Fietser (79) overleden na aanrijding door automobiliste (86)

BESTE - Een man van 79 is zaterdagochtend overleden na een verkeersongeluk. Hij fietste op de Sint Oedenrodeseweg in Best en werd aangereden door een 86-jarige vrouw in een auto.

De man uit Son en Breugel werd na het ongeluk met zwaar hoofdletsel naar een ziekenhuis in Tilbrug gebracht. Daar overleed hij enige tijd later.De Verkeersongevallenanalysedienst van de politie heeft op de plek van het ongeluk ondxerzoek gedaan naar de toedracht.