A dream comes true! Slimme Kevin mag naar prestigieuze Amerikaanse universiteit Berkeley

EINDHOVEN - Niet één, maar twee prima redenen om de vlag uit te hangen, had de 18-jarige Kevin Miao afgelopen week. De driekleur wapperde uitbundig omdat hij slaagde voor het gymnasium met zes negens en vier achten. Maar misschien nog wel mooier voor hem: de Eindhovense tiener mag vanaf komend universiteitsjaar studeren aan de zeer prestigieuze Universiteit van Calfornia, Berkeley. "Mijn ouders zijn trots!"

"Nee hoor, ik was niet altijd de beste van de klas." Kevin Miao bleek op het Van Maerlantlyceum een dieseltje te zijn. Het duurde even voor hij op gang kwam. "De eerste drie jaar vond ik het niet zo interessant. In de tweede stond ik er op een gegeven moment zo slecht voor, dat ik niet eens over zou gaan met die cijfers."



'I have a dream!'

Kevin poetste de onvoldoendes weg en ging tóch over. Maar echt goede cijfers ging hij pas halen toen er een droom onstond om na te jagen: "Ik wil neurobiologie studeren en onderzoeker worden! Ik wil me bezig gaan houden met hoe we ziektes kunnen bestrijden en hoe we om kunnen gaan met bijvoorbeeld Alzheimer." Met die ambitie is Berkeley 'the place to be': "Ze hebben daar bijvoorbeeld malariatabletten ontwikkeld."



En dus vertrekt hij begin augustus richting Californië, om zijn bachelor neurobiologie te gaan halen. En als 'ie er dan toch is, doet hij klassieke filosofie er ook meteen bij. Hij gaat er onderwijs krijgen van nobelprijswinnaars. "Daar kijk ik het meeste naar uit, in contact komen met al die professoren en kijken hoe zij werken."



Eindhoven blijft de gekste

Van de lichtstad naar 'sunshine state' California dus. "Wat ik ga missen van Brabant? Vooral de gezelligheid van Eindhoven denk ik. Carnaval bijvoorbeeld, dat hebben ze daar niet. De gekheid van Eindhoven, die ga ik echt wel missen."



Kevin is dan ook vast van plan om een paar keer per jaar even terug te komen. Want: Eindhoven de gekste dus.