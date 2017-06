'Je mag overal op klimmen' Tygo (9) en Niels (10) zijn gek op freerunnen tijdens Emoves

EINDHOVEN - Dit weekend is in Eindhoven het Emoves Festival. Op verschillende locaties in de stad kun je kennismaken met de urban cultuur. En je ziet niet de minsten, de beste in uit de hele wereld komen naar Eindhoven om hun beste tricks te laten zien.

Freerunnen, breakdance, skateboarding, BMX en graffiti. Je ziet het dit weekend volop in Eindhoven met echte wereldtoppers. Maar ook de toppers in de dop zijn volop aanwezig. In het Klokgebouw is een wedstrijd freerunnen bezig.





De 9-jarige Tygo en de 10-jarige Niels laten zien wat ze kunnen. Behendig beklimmen ze de steigerstellage die in het gebouw staat. Waarom is dit zo tof? Niels: "Omdat je dan kan doen wat je wil doen." Tygo: "Je mag vrij zijn. Je mag overal op klimmen en je bent snel. En je ontdekt nieuwe dingen."Al eens op de school geklomen: "Ja", lacht Tygo, "op het schooldak." Dat mag niet toch? "Nee, eigenlijk niet." "Ik ben wel eens op een flat geklommen", biecht Niels op. "En op de school."De twee kijken toe hoe de wereldtop het freerunparcours aflegt. Zelf zouden ze dit ook wel willen doen: "Dan kunnen ze zien hoe goed we zijn", zegt Tygo.