Oss lakt nagels in alle kleuren en kleine grote held Tijn is erbij

OSS - Het gaat elke dag slechter met Tijn, vertelt zijn vader. Maar hoe ziek hij ook is, het zesjarige jongetje wilde zaterdag per se even naar Oss. Daar werd met een nagellakactie geld ingezameld voor de bestrijding van hersenstamkanker. Een voorbijganger: "Daar moet gewoon geld naartoe."

Tweehonderd picknicktafels vormen een lang lint door het centrum van Oss. Op de vele tafels prijken potjes nagellak en bakjes met geld. Erboven hangen vlaggen en ballonnen.



'Verschrikkelijk, emotioneel'

Tijn Kolsteren wordt langs de rij tafels voortgeduwd in een rolstoel. Hij geeft een dame een high five. Tijn oogt kwetsbaar, verzwakt. "Dat is verschrikkelijk, echt emotioneel. We gebruiken een foto van Tijn die gemaakt is in december. Als je de situatie nu een half jaar later ziet, gaat dat door merg en been."



De woorden komen van Jack van Lieshout, centrummanager in Oss. Zoals zovelen werd hij eind 2016 in zijn hart geraakt door de dappere Tijn. Tijdens Serious Request kreeg het jongetje met zijn nagellakactie zo'n beetje heel Nederland massaal aan het doneren. Van Lieshout organiseerde samen met anderen dit weekend een Osse nagellak-actie. Het geld dat deze zaterdag bijeengebracht wordt, gaat naar stichting Semmy.



Voor diezelfde stichting hoopt Tijn een miljoen in te zamelen door zijn eigen nagellak te verkopen. Meer dan de helft van dat ambitieuze bedrag staat daadwerkelijk al op de teller. En dat bedrag loopt nog op.Stichting Semmy wil een speciale robot naar Nederland halen. Die kan gebruikt worden om patiëntjes met hersenstamkanker te behandelen. Medicijnen worden dan met een smal rietje in de tumor gebracht. Die kan dan beter behandeld worden.Nu is hersenstamkanker nog ongeneeslijk. En dat moet veranderen, vindt ook een jongen die zijn nagels laat lakken in Oss. "Ik vind het stom dat ze niet meer beter kunnen worden. Dus wil ik dat er geld wordt ingezameld voor meer onderzoek."