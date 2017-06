Poes Pukkie na twee angstige dagen herenigd met baasje

ULVENHOUT - Poes Pukkie ging donderdag in Ulvenhout een boom in en kwam er niet meer uit. Het baasje zag haar wel zitten en hoorde het beestje miauwen van angst, maar kon haar met geen mogelijkheid zo ver krijgen uit de boom te komen. Uiteindelijk moest de brandweer met een hoogwerker het beestje komen redden.

Ondanks dat ze al twee dagen in de boom zat, stribbelde ze nog behoorlijk tegen toen een brandweerman haar wilde pakken. Toch is het gelukt en zijn het baasje en de poes weer herenigd. De eigenaresse van Pukkie was er erg blij mee en bedankte de brandweer voor de hulp.