Jumbo-topman Frits van Eerd begint aan 24 uur durende autorace

EINDHOVEN - Jumbo-directeur Frits van Eerd begon zaterdagmiddag met de 24 uur van Le Mans. Samen met Ruben Barichello en Jan Lammers probeert hij zoveel mogelijk rondjes te racen in 24 uur. De Braziliaanse Barichello is geen vreemde in de racewereld. Hij won 11 keer een Formule 1-race.

Raceteam Van Eerd zal deelnemen in een knalgele racewagen, beplakt met grote witte Jumbo-reclameletters. De auto is speciaal voor het Racing Team Nederland ontwikkeld door de Italiaanse racewagenfabrikant Dallara en werd afgelopen weken uitgebreid getest in Spanje, Amerika en Frankrijk. Volgens Van Eerd werden daarbij snelheden van over de 320 kilometer per uur gehaald.



De 24 uur van Le Mans is een autorace die sinds 1923 op het Circuit de la Sarthe wordt gereden. Een rondje is ruim dertien kilometer lang. In 2016 wonnen Neel Jani en Lieb-Romain Dumas de race. Na 24 uur hadden zij 5233 kilometer over het wegdek gescheurd.