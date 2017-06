Lord of the Rings gaat weer voor een goude plak

WAALWIJK - Yuri van Gelder liet zaterdag tijdens het Nederlands kampioenschappen turnen een zeer sterke oefening op de ringen zien. Zo goed, dat hij door mag naar de toestelfinale. Het is de eerste wedstrijd voor Van Gelder sinds de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Zondag staan in Ahoy in Rotterdam de toestelfinales op het programma. Van Gelder zal voor goud strijden op de ringen. Het goud op de Olympische Spelen in Rio ging in augustus aan zijn neus voorbij. Hij werd na een avondje stappen naar huis gestuurd omdat hij zich zou hebben misdragen.Van Gelder was het er niet mee eens en spande een kort geding aan. De rechter gaf hem ongelijk en zorgde er zo voor dat de Olympische droom van Van Gelder uiteenspatte. Iedereen dacht dat dit zijn laatste kans op deelname aan de Olympische Spelen zou zijn. Toch gaat de ringenspecialist door met turnen en doet er alles aan om de Spelen van Tokyo in 2020 te halen.