Automobilist ramt lantaarnpaal en boom, traumahelikopter opgeroepen

SINT HUBERT - Een automobilist miste zaterdagavond een flauwe bocht, ramde vervolgens een lantaarnpaal en reed ook nog tegen een boom aan. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand in de tegengestelde richting.Twee mensen raakten gewond.

De Ambulance enĀ een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. Ook de brandweer was aanwezig omdat men bang was dat de auto in brand zou staan. Dit bleek niet het geval.



Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk.