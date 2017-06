Auto rijdt fietser aan en rijdt door

De jongen is thuis nagekeken door ambulancepersoneel. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

KAATSHEUVEL - Een jongen is in de nacht van zaterdag op zondag aangereden door een auto toen hij naar huis fietste. Dit gebeurde op de Akkerstraat in Kaatsheuvel. De bestuurder van de auto reed door.

De jongen belandde met zijn hoofd tegen een boom, maar hij slaagde er toch in naar huis te rijden. Daar merkten zijn ouders dat de jongen af en toe het bewustzijn verloor. Daarop lieten zij een ambulance komen.



Niet naar ziekenhuis

Ambulancepersoneel heeft de jongen onderzocht, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.