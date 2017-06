Vluchtpoging Roosendaler eindigt tegen verkeerslicht, Politie ruikt henneplucht bij controle

ROOSENDALER - Een 18-jarige automobilist uit Roosendaal is zaterdagnacht rond halfvier op de kruising van de Hoogstraat en de Boulevard in zijn woonplaats aangehouden.

Bij een controle roken agenten een henneplucht in de auto van de Roosendaler. Agenten vroegen de man uit te stappen, maar in plaats daarvan gaf hij gas en ging ervandoor.



Zakjes harddrugs

Ver kwam hij echter niet, want op de eerste kruising verloor hij de controle over zijn auto en botste tegen een verkeerslicht.



De Roosendaler raakte niet gewond. In zijn auto vond de politie een plastic zak met hennep. De man had ook dertien zakjes met vermoedelijk harddrugs op zak.