'Ga weg daar, ze heeft een geweer!', vrouw richt wapen op voorbijgangers

CUIJK - Een vrouw die op een boot bij Cuijk een wapen richtte op voorbijgangers is aangesproken door de politie. Agenten hebben het wapen in beslag genomen, laat de politie Boxmeer weten.

Voorbijgangers filmden de vrouw op de boot vrijdag. Op het filmpje - dat staat op de Facebookpagina van SLCG Media Groep - is te horen dat ze schrikken bij het zien van het wapen. "Latoya, ga weg daar. Ze heeft een pistool!"



Echt wapen of nep?

Na secondenlang het wapen op de voorbijgangers te richten, draait de vrouw op de boot zich om en laat ze het wapen zakken



Waarom de vrouw het wapen heeft en waarom ze dit op voorbijgangers richtte, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of het om een echt of nepwapen gaat.