Voor de liefste papa! Pennenbakjes van wasknijpers en versierde schilderijlijstjes

EINDHOVEN - Versierde schilderijlijstjes met een foto van zoon- of dochterlief, pennenpakjes gemaakt van wasknijpers, een bierpakket of een T-shirt met een grappige tekst. Op de derde zondag van juni worden traditioneel alle vaders in het zonnetje gezet.

De verwendag voor de vaders begint doorgaans met een ontbijtje op bed en een glas verse jus. Daarna komen de – meestal onder bed – verstopte vaderdagverrassingen tevoorschijn. Uitpakken geblazen voor de liefste papa’s van de hele wereld!