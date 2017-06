Kansen voor aanvallers in slotetappe van Ster ZLM Toer [LIVEBLOG]

OSS - In de vijfde en laatste etappe in de Ster ZLM Toer liggen zondag nog voldoende kansen voor de aanvallers. José Gonçalves draagt de gele trui, maar de verschillen met de achtervolgers zijn klein. De etappe start en eindigt in Oss en is 181 kilometer lang. De ontwikkelingen zijn te volgen in ons liveblog.