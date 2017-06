Dat wordt puffen: kans op hittegolf in het zuiden

EINDHOVEN - Brabant beleeft met temperaturen tot 29 graden niet alleen een zonnige, maar ook een warme Vaderdag. Ook de komende dagen wordt het puffen, zweten en vooral smeren, smeren en nog eens smeren. Brabant en de andere zuidelijke provincies maken komende week namelijk kans op een hittegolf.

Maandag kan het op veel plaatsen in het binnenland met 30 graden tropisch warm worden. Ook dinsdag, donderdag en vrijdag is de kans groot dat deze temperaturen worden gehaald. Donderdag zou er dan sprake kunnen zijn van een regionale hittegolf.



Om van een hittegolf te spreken moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of meer zijn en moet op drie dagen binnen deze serie de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden zijn.