Straten in Eindhoven weer schoon, ondergrondse afvalcontainers werken weer

EINDHOVEN - De ondergrondse afvalcontainers in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard doen het weer. Sinds donderdag konden de inwoners hun afval niet meer kwijt, maar het euvel is sinds zondag opgelost. En dat is wel zo fijn met de tropische temperaturen.

De containers worden geopend met een stadspas. Maar door een storing lukte dat niet meer. Cure Afvalbeheer moest alle containers handmatig herstarten en sinds zondagochtend werken de ondergrondse bakken weer.



Veel mensen zetten hun vuilniszakken naast de containers. Cure Afvalbeheer riep mensen op om het afval mee naar huis te nemen en niet achter te laten vanwege de hitte van de komende dagen. Inmiddels zijn de zakken opgeruimd door medewerkers van Cure Afvalbeheer.