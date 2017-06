Kordate automobilisten rijden dronken bestuurder klem in Wernhout

WERNHOUT - Twee automobilisten hebben zaterdagavond in Wernhout mogelijke ongelukken voorkomen. De twee bestuurders zetten met hun auto’s een zwaar dronken man klem zodat hij niet verder over de weg kon slingeren.

Rond kwart over zes reed de dronken automobilist al slingerend over de Wernhoutseweg richting Zundert. Een andere weggebruiker zag dat de auto telkens de berm in reed en net een boom ontweek. Ook reed het voertuig soms midden op de weg. De bestuurder vermoedde dat de man dronken was en seinde met zijn licht.



Geen kant meer op

De dronken bestuurder stopte plotseling en ging in de berm staan. De getuige stopte ook en sprak de man aan. Die kon alleen maar wat brabbelen en dronk ondertussen alcohol. Een andere automobilist stopte ook om de man aan te spreken.



De verdachte reed ineens weg en de beide getuigen reden achter hem aan. Een van hen haalde de dronken automobilist in en remde af. De twee voertuigen kwamen tot stilstand. De andere getuige zette zijn auto strak tegen het voertuig van de verdachte. De dronken bestuurder stond klem en kon geen kant meer op.



Ongelukken voorkomen

De politie werd gewaarschuwd en de 47-jarige man uit Wernhout werd aangehouden. De man bleek meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid te blazen. Zijn rijbewijs is ingenomen. De politie is de twee getuigen erg dankbaar voor hun kordate optreden waarmee ze mogelijk ongelukken hebben voorkomen.