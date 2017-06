Homozegening. 'Bisschop laat zich gijzelen door kleine groep die vooraan zit in de Sint Jan'

DEN BOSCH - Joke van Beek, voorzitter van de Roze Zaterdag in Den Bosch, heeft zondag in het Omroep Brabant TV-programma KRAAK uitgehaald naar die “kleine groep die op zondag vooraan in de Sint Jan zit en bisschop De Korte gijzelt”.

De bisschop gaf eerst toestemming voor een oecumenische gebedsdienst in de Sint Jan in Den Bosch waarin hij zelf zou voor gaan. Dit werd in de volksmond de homozegening. Dat bracht in Rooms-Katholieke kring tegenkrachten op gang. De Korte verloor dat gevecht en kondigde enkele dagen geleden aan dat de zegening niet door ging.



Dat er binnen de kerk geen draagvlak is wil er bij de oud-wethouder en oud plaatsvervangend burgemeester van Den Bosch niet in. Van Beek: “Draagvlak moet je zoeken. Hooguit tien procent wil het niet”.



De Sint Jan is van iedereen

Die kleine groep gijzelt de bisschop nu, denk Joke van Beek. Het is die kleine stroming die wekelijks vooraan in de kerk zit. “Maar de Sint Jan is van iedereen. Sterker nog, de toren wordt onderhouden met belastinggeld van alle Bosschenaren en de kathedraal wordt betaald door monumentenzorg”, aldus Van Beek.



Ze was wethouder in de hoofdstad en tijdelijk burgemeester. Voor de tolerantie en de verdraagzaamheid in de stad ten aanzien van homoseksuelen zou het volgens haar goed zijn als de nieuwe burgemeester die dit jaar wordt benoemd een lesbische vrouw is. “Maar we mogen al blij zijn als het en vrouw wordt”, zegt Van Beek.



De temperatuur daalt weer

Van Beek is niet de enige die de discussie over dit onderwerp op gang houdt. Dit weekend schreef Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne een brief aan bisschop De Korte waarin hij het betreurt dat het besluit voor de homozegening is teruggedraaid.



Hendrickx roemt De Korte voor zijn beleid. “Uw pastorale benadering en betrokkenheid deed de koude sfeer van de afgelopen jaren enigszins verdwijnen. De actuele situatie heeft de temperatuur jammer genoeg weer wat doen dalen”, schrijft hij.



De abt denkt dat de bisschop zijn oren heeft laten hangen naar geluiden uit een hoek “waarvan we gewend waren en zijn dat ze uw pastorale benadering en bestuurlijke vormgeving niet zo graag zien en dat al vanaf den beginne – nota bene op de dag van uw installatie – niet onder stoelen of banken staken”.



Rug recht houden

Hendrickx vindt dat de bisschop zijn rug recht had moeten houden voor homoseksuelen die binnen de katholieke gemeenschap hartelijkheid, veiligheid en vriendschap zoeken.



“Kerk-zijn in deze tijd, je laten raken door het evangelie, vraagt voortdurend om het uitsteken van je nek, risico’s durven en moeten nemen. Jammer dat u hiertoe niet in staat was en een terugtrekkende beweging hebt moeten maken. Wees ervan overtuigd dat velen uw visie en pastorale weg een warm hart toe dragen. Het is jammer dat die gedachten en gevoelens u blijkbaar niet hebben kunnen overtuigen om uw ingenomen standpunt te handhaven,” aldus Hendrickx.