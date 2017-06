Overvallers slaan bewoner huis Ulvenhout het ziekenhuis in

ULVENHOUT - Bij een overval op een huis aan de Dorpstraat in Ulvenhout is zaterdagnacht rond een uur een man gewond geraakt. Twee gemaskerde mannen drongen het huis binnen en sloegen de bewoner. Het slachtoffer is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de andere bewoners van het huis werden bedreigd en geslagen. De overvallers maakten een onbekend geldbedrag buit. Na de overval gingen de daders er in de auto van een van de bewoners vandoor.



Auto in brand

Rond twee uur vond de politie in de Herdersweg in Gilze de gestolen auto terug. De auto stond in brand.



De politie zoekt getuigen van de overval. Ook is ze op zoek naar beelden van beveiligingscamera’s uit de Dorpstraat (Ulvenhout) en de Herdersweg (Gilze). Er is nog niemand aangehouden.