'Ik ben zo blij en trots!' Anett Kontaveit wint vrouwenfinale Ricoh Open in Rosmalen

ROSMALEN - Anett Kontaveit heeft het Ricoh Open gewonnen. De 21-jarige speelster uit Estland was in de finale op het gras in Rosmalen veel te sterk voor Natalia Vikhlyantseva: 6-2 6-3.

Kontaveit had slechts vijf kwartier nodig om de klus te klaren. De Estse domineerde vanaf de baseline en zag Vikhlyantseva te veel onnodige fouten maken.

Het is de eerste WTA-titel voor Kontaveit, die terloops 34.000 euro verdiende en 280 punten pakte voor de wereldranglijst.

Blij en trots

“Ik ben zo blij en trots om deze titel te winnen, na zo’n fantastische week. Het is een resultaat van hard werken”, zei de dolgelukkige Kontaveit. “Ik ben trots dat ik erin ben geslaagd om terug te komen in mijn eerste twee partijen, waarin ik een set achterstond. Ik heb me door die moeilijke momenten heen gevochten.”



“De finale was zwaar en de uitslag is geflatteerd. Het zat dicht bij elkaar. We hadden gelijk opgaande games en ik kreeg vanaf het begin breakpoints tegen en in de tweede set kwam ik een break achter. Het was niet gemakkelijk.”