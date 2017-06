De 24 uur van Le Mans van team Frits van Eerd in foto's: 'Dit is een sensatie'

LE MANS - Het is een van de meest beroemde autoraces van de wereld, de 24 uur van Le Mans. Een uitputtingsslag, maar Frits van Eerd uit Veghel waagde zich eraan, samen met landgenoot Jan Lammers en de Braziliaan Rubens Barichello. Het drietal finishte knap als twaalfde in LMP2-klassement en veertiende in de overall stand.

De directeur van Jumbo Supermarkten reed de race samen met Lammers en Barichello helemaal uit in de knalgele bolide in 24 uur tijd. Hoe dat vol te houden is? "Tussendoor even de oogjes sluiten, de voetjes laten wiebelen en dan weer gaan." Zaterdagmiddag begon de race en zondagmiddag om drie uur was de finish.



De 24 uur van Le Mans is een autorace die sinds 1923 op het Circuit de la Sarthe wordt gereden. Een rondje is ruim dertien kilometer lang.In 2016 wonnen Neel Jani en Lieb-Romain Dumas de race. Na 24 uur hadden zij 5233 kilometer over het wegdek gescheurd.Het was voor Van Eerd zijn vuurdoop tijdens de 24 uur van Le Mans. Hij heeft al 25 jaar ervaring in verschillende klassen van de autosport, maar aan deze wedstrijd nam hij nooit eerder deel. Dit was een 'langgekoesterde wens' van de Jumbo-directeur. "Dit is een sensatie", vindt Van Eerd. "Het is spannend en mooi. Dit is een krachtsinspanning voor de auto, de monteurs én de coureurs."Met Lammers en Barichello haalde hij de nodige ervaring binnen. De Braziliaan won elf keer een Formule1-race en Lammers schreef Le Mans al eens op zijn naam. "Autoracen is een hobby van Frits en het gaat hem goed af", vindt Lammers. "Hij is een gentleman-courerur, maar hij geeft goed gas, hoor."