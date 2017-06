Inbreker slaat op de vlucht, maar wordt gepakt door politiehond

BREDA - Een inbreker in Breda dacht na een inbraak veilig te kunnen schuilen in de bosjes in de Taxandrialaan. De 39-jarige dief had echter niet gerekend op de politiehond. In slechts een paar minuten had de hond de gevluchte inbreker gevonden.

Bewoners van de Postlaan in Breda zagen een inbreker lopen. De man had uit een schuur een stuk gereedschap gestolen. De dief werd betrapt en reden snel weg.





In de bosjes

De getuigen konden een goed signalement doorgeven aan de gealarmeerde politie. De hondengeleider zag daarop de man door een straat rennen en de bosjes in vluchten. De politiehond had hem echter zo te pakken.



De inbreker , een 39-jarige Pool zonder vaste verblijfplaats, is aangehouden. De gestolen spullen zijn weer terug bij de eigenaar. En de politiehond? Die heeft vast een lekkere beloning gekregen.