Kijkje in het hoofd van mensen met alzheimer in afstudeerfilm Nooit Niks

ROOSENDAAL - Hoe ziet iemand met alzheimer de wereld? In de film van Geertje Kil uit Roosendaal staat deze vraag centraal. Geertje baseerde de film Nooit Niks op het leven van haar oma die al acht jaar alzheimer heeft. Ze wil hiermee duidelijk maken wat de ziekte precies inhoudt. “Alzheimer is meer dan vergeetachtig zijn.”

Geertje maakte Nooit Niks als afstudeerproject voor haar studie aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. “Het is een korte fictiefilm over hoe mensen met alzheimer de wereld ervaren”, legt ze uit. “Ik kreeg het idee na een bezoek aan mijn oma. De verhalen die zij vertelt gaan vaak alle kanten op, er is geen rode draad. Dat is hoe haar leven is en wat ik in de film wil laten zien.”



Niet echt gebeurd

Voor Nooit Niks maakte Geertje geluidsopnamen tijdens bezoeken aan haar oma. Toch noemt ze de film fictief. “Het idee is door haar ontstaan, maar het verhaal is volledig verzonnen.” In de film ontmoet Hannie haar toekomstige man Sjaak op de kermis. Te zien is hun alledaagse leven, maar de film wordt steeds abstracter.



Geertje: “Er gebeuren dingen die niet kunnen. Objecten veranderen van plaats of kleur, dialogen slaan nergens op. Dat klinkt raar, maar zo is de wereld voor mensen met alzheimer.” Want de ziekte is meer dan alleen een beetje vergeetachtig zijn. “Ik hoop dat mensen dat na deze film snappen.”



Niet meer begrijpen

De oma van Geertje woont inmiddels in een verzorgingstehuis in Roosendaal. Ze weet zelf niet dat ze alzheimer heeft. “We hebben dat haar nooit verteld. En nu zou ze het ook niet meer begrijpen.”, denkt Geertje.



De film duurt 7 minuten en is van 29 juni tot en met 2 juli te zien op de afstudeerexpositie in Rotterdam. Alvast de trailer zien? Klik dan hier.