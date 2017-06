Marcel Kittel blij met ritzege Ster ZLM Toer, eindwinnaar José Gonçalves prijst zijn ploeg

OSS - Op de slotdag van de Ster ZLM Toer had Marcel Kittel eindelijk zijn ritzege te pakken. De Duitse renner van Quick-Step versloeg in de massasprint Dylan Groenewegen en André Greipel. Kittel sprak na afloop van een verdiende overwinning.

“Ik ben trots op wat we lieten zien. De ploeg heeft hard gewerkt en het was een terechte overwinning. Dit is goed in de aanloop naar de Tour de France”, aldus Kittel.

Driemaal is scheepsrecht

Twee keer eerder werd de Duitser in de sprint verslagen door Groenewegen. “Daarin had ik wat pech, maar dan moet je mentaal sterk blijven. Driemaal is scheepsrecht.”

José Gonçalves schreef de Ster ZLM Toer op zijn naam. De Portugees veroverde zaterdag de gele trui. Zondag kwam hij niet meer in de problemen. “Het was een makkelijke dag. Mijn team (Katusha-Alpecin) heeft het goed gedaan. Ik ben erg blij.”

Twan van den Brand reed een soort thuiswedstrijd. De renner uit Volkel liet zich in de vorige etappes een aantal keer goed zien. Zondag maakte de renner van Destil-Jo Piels opnieuw onderdeel uit van de kopgroep.



Verdedigen witte trui

“Ik zat in de goede ontsnapping, maar we moesten ons laten terugzakken in het peloton om de witte trui van Joey van Rhee te verdedigen. Dat is gelukt.”

Van den Brand genoot ervan om door Brabant te koersen. “Dat is prachtig, daarom wilde ik ook in de kopgroep zitten. Dat lukte en dus is het doel voor mij bereikt.”